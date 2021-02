Après la coupe, Hein Vanhaezebrouck espère une réaction de ses joueurs : "Cela n'était pas acceptable"

La Gantoise accueille Mouscron ce lundi en JPL.

Fraîchement qualifié en coupe contre Charleroi, Hein Vanhaezebrouck n'était pourtant pas satisfait de son équipe.



Menée au score rapidement, La Gantoise ne l'a finalement emporté que dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

L'entraîneur Buffalo n'avait pas ménagé ses joueurs après le match, ni d'ailleurs lors de la conférence de presse d'aujourd'hui : "J'ai estimé que pour une équipe comme La Gantoise, cela n'était pas acceptable et je leur ai bien fait comprendre cela à la pause", a déclaré HVH à Het Laatste Nieuws, en revenant sur le match de coupe.

"Il y avait des choses qui allaient mal collectivement bien sûr, mais pour la première fois, je leur ai également rappelé leurs devoirs à titre individuel. Et à ce niveau, il est inacceptable d'être presque tous dépassés par l'adversaire", poursuivait le coach gantois.

Un sermon qui a eu le don de faire réagir ses joueurs, qui ont inversé la tendance et remporté la partie passant de 0-1 à 3-1 grâce à des buts de Yaremchuk, Odjidja et d'un but contre son camp de Berahino. En quart de finale de la Croky Cup, les Buffalos rencontreront Eupen.