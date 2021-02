🎥 Le fils Conceiçao a fait ses débuts avec le FC Porto

L'ancien joueur et entraîneur du Standard de Liège a ainsi fait monter au jeu son fils, Francisco "Chico" Conceiçao, pour le dernier quart d'heure du match entre le FC Porto et Boavista. L'histoire aurait pu être encore plus belle si le but de Conceiçao à la 82e minute pour faire 3-2 avait été accordé - il a malheureusement été refusé pour hors-jeu.

Francisco Conceição had his FC Porto debut playing about 20 minutes in the derby against Boavista. A premiere given by... his father, Sérgio Conceição. Francisco is only 18 but has the potential to get to the same level as his father as a player pic.twitter.com/jepufwIrJi