Peter Zulj à nouveau buteur face à un Istanbul Basaksehir toujours privé de Chadli

Peter Zulj a encore trouvé le chemin des filets, participant à la victoire de Göztepe face aux champions en titre, l'Istanbul Basaksehir.

Göztepe a surclassé l'Istanbul Basaksehir ce dimanche en championnat de Turquie avec, notamment, un but (sur penalty) de Peter Zulj, qui en est donc déjà à 4 buts depuis son prêt en provenance du RSC Anderlecht cet hiver. Nacer Chadli, de son côté, est toujours absent et ne reviendra a priori pas avant mars du côté d'Istanbul, dont la saison s'avère inquiétante : les champions en titre sont actuellement ... 18es et premiers relégables de Turquie.