Un doublé de Terem Moffi permet à Lorient d'accrocher Monaco

Terem Moffi fait preuve d'une impressionnante efficacité avec les Merlus de Lorient depuis son arrivée et a porté son équipe, même si les Monégasques ont égalisé dans les toutes dernières secondes.

L'AS Monaco recevait le FC Lorient ce dimanche et a été surprise par les Merlus, qui pensaient bien rentrer en Bretagne avec les trois points grâce à un doublé de Terem Moffi, déjà auteur de ses 7e et 8e buts de la saison. Wissam Ben Yedder lui aura finalement répondu. L'ancien du KV Courtrai permet cependant à Lorient de se maintenir à confortable distance de la première place de relégable, occupée par le FC Nantes (19 points, contre 23 pour Lorient).

Monaco, où Krépin Diatta était titulaire, avait égalisé via Ben Yedder au retour des vestiaires (48e) après que Moffi ait ouvert le score dès la 7e, deux buts tombés sur penalty. Mais l'ancien kerel fera 1-2 à la 62e, confirmant ses chiffres offensifs de folie depuis son transfert. Le même Ben Yedder lui répondra à la ... 93e minute, permettant à Monaco d'éviter un revers gênant et de ne pas trop décrocher dans la course au podium.

[#Stat📊] La stat folle concernant le lorientais Terem Moffi 😳



Le nigérian a cadré seulement 12 frappes depuis le début de saison en Ligue 1, pour 8 buts !



(Canal+) pic.twitter.com/SQ30SL4tlG — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 14, 2021

14/02/2021 13:00 Monaco - Lorient 2-2 14/02/2021 15:00 Angers - Nantes 1-3 14/02/2021 15:00 Dijon - Nîmes 0-2 14/02/2021 15:00 Metz - Strasbourg 1-2 14/02/2021 15:00 Rennes - Saint-Étienne 0-2 14/02/2021 17:00 Lille OSC - Brest 0-0 14/02/2021 21:00 Bordeaux - Marseille -