Mbaye Leye : "Disputer les playoffs 1 serait un miracle, mais j'y crois"

Ce dimanche après-midi (16h), le Standard de Liège croisera le fer avec Zulte Waregem. Outre l'absence de Zinho Vanheusden, l'effectif des Rouches devrait être au complet avant le déplacement chez les Flandriens.

Très bonne nouvelle du côté du Standard de Liège puisque Mbaye Leye pourra compter sur un effectif quasiement au complet pour le déplacement à Zulte Waregem. "Selim a repris aujourd'hui avec le groupe mais tout doucement. Nicolas Raskin avait encore mal au pied, on verra demain si ça va mieux. Arnaud Bodart est quasiment à 100%, nous avons bien fait d'attendre. À part Zinho, tout le monde est là", a confié le coach des Rouches en conférence de presse.

Avec tous ses joueurs à disposition, le T1 du matricule 16 devra faire des choix. "Ils le savent. Quand tu joues au Standard de Liège, tous les postes sont doublés voire triplés. Toute le monde va se motiver et tenter d'avoir sa place. Ce sera l'équipe la plus forte qui sera alignée", a confié le technicien sénégalais avant d'évoquer le travail effectué cette semaine. "Nous avons axé sur la récupération et effectué un débriefing total sur l'ensemble des buts encaissés depuis que je suis là. On parle beaucoup de la jeunesse liégeoise mais il faut aussi accepter les erreurs. Quand elles se répètent plusieurs fois, cela veut dire que ce sont de mauvaises décisions. Nous pouvions résoudre et trouver une solution collectivement. Toutefois, je trouve mon équipe bien en place défensivement. Je constate une progression totale depuis le début de mon arrivée ici", a précisé l'ancien attaquant.

Mbaye Leye va retrouver Zulte Waregem dimanche, une équipe qu'il connait bien mais qui a bien changé. "La philosophie de jeu n'est plus la même, c'est un autre Zulte avec des idées différentes. Mais je sais qu'ils vont nous attendre de pied ferme. J'ai été dans cette situation et ils voudront tout faire pour nous battre. Ils ont des joueurs expérimentés et Govea et Bruno peuvent te faire mal. Il faut faire également attention à Seck fort bon en infiltration."

"Nous devons mieux exploiter nos temps forts et parvenir à tuer la rencontre"

Le Standard de Liège a perdu quelques plumes ces dernières semaines et affiche un bilan de 1 sur 12. Après le partage concédé contre OHL, Mbaye Leye avait lâché qu'il faudrait récupérer les deux points perdus. Les Rouches se rendent au Gaverbeek pour prendre les trois points. "Victoire impérative. Il faut dominer et être efficace comme contre Waasland-Beveren et Malines. Nous devons mieux exploiter nos temps forts et parvenir à tuer la rencontre ; voilà ce que nous devons faire à Zulte", a confié le T1 des Rouches avant d'évoquer l'objectif initial du matricule 16.

"Jouer les playoffs 1 serait un miracle au vu d'où nous venons. Mais pour faire partie de ce top 4, il faudra aller gagner à l'extérieur. Si je crois aux miracles ? Bien entendu, ils existent. La preuve, je suis devenu entraîneur principal du Standard de Liège six mois après avoir été viré", a conclu Mbaye Leye.