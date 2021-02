Déception et frustration pour Dorian Dessoleil

Le capitaine du Sporting de Charleroi était légitimement déçu, samedi soir, parce que la première demi-heure ne laissait pas présager d'un scénario comme celui-là à Waasland-Beveren.

Incisifs et dangereux dès le début de match, les Zèbres auraient rapidement pu prendre les devants et se faciliter la tâche sur la pelouse du Freethiel. "Notre première demi-heure était vraiment excellente", estime Dorian Dessoleil. "Il y avait l'organisation, il y avait le bon état d'esprit", ajoute-t-il.

Mais ça n'a pas suffi à Charleroi pour faire la différence. "On a manqué d'efficacité dans le dernier geste, dans la dernière passe et on n'a pas su mettre ce petit but qui nous aurait libérés."

Et Aleksandar Vuktoic a puni le Sporting de Charleroi à la 87e minute de jeu. "On sait que c'est comme ça en foot, quand on manque d'efficacité, on se met en danger. On a trouvé les ressources pour quand même revenir au score, c'est le point positif, mais on peut être déçus", regrette le capitaine du Sporting, conscient que les deux points lâchés au Freethiel pourraient compter au décompte final.