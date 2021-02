L'Atalanta, une puissance de feu sur la route du Real

Invités surprise des huitièmes de finale l'an dernier, les Bergamasques étaient attendus au tournant cette saison, ils confirment. Et Zinedine Zidane et le Real sont conscients du danger que représentera l'Atalanta dans cette double confrontation.

Emmenés par un Josip Ilicic en feu (un but à l'aller, un quadruplé au retour), l'Atalanta avait étrillé Valence l'an dernier, lors du tout premier huitième de finale de Ligue des Champions de son histoire. Un an plus tard, c'est un autre client espagnol qui attend les hommes de Gian Piero Gasperini. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Real Madrid, recordman de succès en C1.

Mais l'Atalanta n'a peur de rien, ni de personne. Même si le coach bergamasque, qui est un grand fan de Zizou, connaît l'ampleur du défi qui attendra ses troupes lors de cette double confrontation. "C'est l'une des meilleures équipes du monde, capable de se transcender quand elle joue en Ligue des Champions", expliquait Gian Piero Gasperini en conférence de presse, mardi après-midi.

Mais le club de Bergame, passé à un cheveu des demi-finales l'an dernier et finalement renversé par le PSG dans les arrêts de jeu, a des atouts à faire valoir et c'est surtout vrai devant. Troisième de Serie A l'an dernier, l'Atalanta avait frôlé la barre des 100 buts inscrits en championnat (98, soit 15 de plus que l'Inter et 22 de plus que la Juve!).

Un trident royal

Et, malgré un début de saison hésitant, l'Atalanta a retrouvé ses repères et son efficacité en 2021. 34 buts marqués et une seule défaite concédée en 14 matchs disputés depuis le début de l'année, avec une qualification pour la finale de la Coupe nationale, en plus d'un retour dans le top 5 de Serie A: c'est une équipe en pleine confiance qui croisera la route du Real Madrid, mercredi soir.

Avec des buteurs en pleine forme: Luis Muriel (20 buts toutes compétitions confondues) et Duvan Zapata (13) ont toujours le sens du but bien acéré et, après un début de saison difficile, Josip Ilicic a retrouvé ses sensations. Il a d'ailleurs inscrit ses quatre buts et distillé ses six assists lors de ses onze dernières sorties en championnat.

"Un joueur retrouvé", pour son coach, qui a très mal vécu le confinement et la crise sanitaire, mais qui revient en forme au meilleur des moments. Le Slovène sera assurément l'un des hommes à suivre pour la bande à Zidane qui peut s'attendre à une chaude réception, ce soir, à Bergame.