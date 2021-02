La rédemption de Nathan Patterson face à l'Antwerp

Nathan Patterson faisait partie des joueurs ayant brisé le protocole sanitaire pour participer à une fête privée. Mais le latéral écossais s'est bien rattrapé en marquant ce jeudi contre l'Antwerp.

C'est une belle histoire de rédemption : Nathan Patterson (19 ans) était pointé du doigt la semaine passée après ses écarts de comportement, faisant partie de la poignée de joueurs des Glasgow Rangers à avoir enfreint le protocole sanitaire pour participer à une fête privée ; ce jeudi, fraîchement réintégré au groupe, il a marqué le très important but du 2-1 au retour des vestiaires.

Monté à la pause, Patterson n'aura eu besoin que de ... 16 secondes pour mettre les Rangers aux commandes de la rencontre au meilleur moment possible. Et Steven Gerrard se réjouit pour son jeune joueur au micro de BT Sport : "Son football a été superbe ce soir, il est monté au jeu avec la bonne mentalité et marque un beau but. C'est la réaction dont il avait besoin. Bien sûr, il a eu une semaine mouvementée, comme les deux autres joueurs concernés. Ils ont été punis en interne et nous espérons qu'ils en tireront des leçons. Le plus vite nous avancerons, le mieux ce sera".

Le coach des Rangers reste d'ailleurs clément : "C'est un garçon fantastique qui vient d'une très belle famille. Il doit comprendre ce qu'on pense de lui. Nathan a un futur brillant devant lui. J'ai 4 enfants et je veux laisser des secondes chances aux gens - j'ai fait des erreurs moi-même. J'espère qu'il gardera en tête ce que nous lui avons dit cette semaine".