Le tout premier but de la jeune carrière de Stipe Radic: "Pas le résultat qu'on espérait"

Stipe Radic était partagé entre la satisfaction et la déception, dimanche soir.

Arrivé au Beerschot le 1er février dernier, le jeune Stipe Radic s'est déjà imposé dans l'arrière-garde anversoise. Dimanche, il était titulaire pour la quatrième fois consécutive. Et il en a profité pour inscrire, à 20 ans, le tout premier de sa carrière professionnelle.

Un grand moment, forcément, pour le défenseur croate. Et s'il est très heureux d'avoir débloqué son compteur, il est avant tout déçu. "On voulait la victoire et on ne l'a pas. Parce que nous avons mal commencé et nous sommes déçus", regrette-t-il.