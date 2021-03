🎥 L'assist et le but de Raphael Holzhauser en images

L'Autrichien a mené les siens vers la victoire, au terme d'une rencontre compliquée.

Le Beerschot s'est imposé sur le fil 1-2 chez la lanterne rouge Waasland-Beveren, après avoir été mené au score. Le nom d'un joueur ressort : Raphael Holzhauser. L'Autrichien a sorti son équipe du piège typique d'un déplacement chez une formation qui lutte contre la relégation.

À quatre journées de la fin, le Beerschot est toujours en lice pour une place dans le top 4.

Le milieu de terrain est un des joueurs de la saison du côté du Kiel, et au cours des cinq derniers matchs, l'Autrichien a marqué trois fois et a offert trois passes décisives. Ce sont de bonnes statistiques, mais quand on les étend à la saison entière, c'est encore mieux.

Solide titulaire, Holzhauser a inscrit 14 buts et doffé 15 passes décisives cette saison en 30 rencontres de JPL.

Le contrat du milieu de 28 ans a été prolongé il y a quelques mois, mais il va être difficile pour le Beerschot de le garder au club cet été, car il y aura beaucoup d'équipes intéressées.