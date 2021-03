Lukas Nmecha critique après le partage contre Malines: "Ce n'était pas suffisant!"

Le Sporting d'Anderlecht a perdu de nouvelles plumes, dimanche soir, contre Malines et Lukas Nmecha l'admet: les Mauves n'en ont pas mis assez pour espérer faire la différence.

Anderlecht avait pourtant pris les devants grâce au 13e but de la saison de son attaquant allemand, mais les Mauves n'ont jamais su faire le break et se sont fait punir sur un second penalty.

Et Lukas Nmecha insiste: c'est surtout offensivement que le Sporting a péché. "Ce n'était pas suffisant. Si on veut jouer dans la cour des grands, on doit gagner ce genre de matchs. Il faut trouver la bonne passe pour faire la différence et on n'a pas su le faire", regrette-t-il.

Et hors de question pour le meilleur buteur anderlechtois de s'appuyer sur le manque d'expérience pour expliquer ce nouveau faux-pas. "Certaines choses viennent avec l'expérience,mais il faut arrêter d'avancer l'excuse de la jeunesse. On a tous l'ambition de devenir de grands joueurs, alors on doit être plus concret. Il n'y a pas eu assez de ballons dans la boîte, en général, ça a manqué d'audace. On doit jouer de manière plus directe", conclut-il.