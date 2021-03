Noa Lang et Tahit Chong présélectionnés pour l'Euro Espoirs

Les deux Brugeois devraient disputer le Championnat d'Europe qui débutera fin mars.

Erwin van de Looi a annoncé une liste de 36 joueurs présélectionnés pour l'Euro Espoirs et on y retrouve deux Brugeois: Noa Lang et Tahit Chong qui totalisent chacun six caps avec les U21 néerlandais. Pascal Struijk aurait également pu y figurer, mais le défenseur central de Leeds a préféré décliner l'invitation, laissant dès lors la porte ouverte aux Diables Rouges.

Exceptionnellement, le Championnat d'Europe Espoirs sera organisé en deux parties: la phase de groupes du 24 au 31 mars et la phase finale du 31 mai au 6 juin. Les Pays-Bas affronteront l'Allemagne, la Hongrie et la Roumanie en phase de groupes et devront terminer parmi les deux premiers pour atteindre les quarts de finale.