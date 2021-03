Charleroi: Cédric Kipré y a enfin goûté, il en veut désormais plus

Le Français a attendu son tour sur le banc de Charleroi avant d'enfin sortir de sa réserve, vendredi soir, contre STVV. Auteur d'une première convaincante avec le maillot des Zèbres, le solide défenseur aspire désormais à plus de temps de jeu.

C'était le tout dernier renfort de la saison du Sporting de Charleroi: quelques minutes avant la fin du mercato hivernal, Cédric Kipré s'était engagé avec le club carolo, au terme d'une journée assez stressante. "C'était assez intense", se souvient le défenseur central français. "Je ne savais pas ce que voulait West Brom et il a fallu que je me décide à la dernière minute. J'ai discuté longuement avec le coach par téléphone et c'est ce qui m'a convaincu de venir ici", explique-t-il.

C'était frustrant, mais je ne pouvais pas me plaindre.

Mais le Français a dû se montrer patient avant de recevoir sa chance. Il a d'abord passé trois rencontres sur le banc, avant d'être titularisé et d'obtenir ses premières minutes de jeu vendredi soir. "C'était compliqué et frustrant, parce que je suis venu pour jouer. Mais j'ai gardé la même détermination et j'ai continué à me donner à fond aux entraînements."

Parce que le joueur prêté par WBA sait aussi que la concurrence est rude. "Je pouvais difficilement me plaindre, parce que le duo Dorian Dessoleil-Ognjen Vranjes fonctionnait à merveille et je savais qu'il faudrait sans doute un changement de système pour que je puisse intégrer le onze de base", confirme-t-il.

Objecftif playoffs

Ce changement a eu lieu vendredi dernier, Charleroi est passé à une défense à trois et Cédric Kipré, qui était fin prêt, malgré un logique manque de rythme (il n'avait participé qu'à trois rencontres depuis le début de saison), a délivré une première prestation sans faille, pour sa première sur la pelouse du Mambourg.

Élu homme du match par les téléspectateurs d'Eleven Sports, il espère désormais que ces 90 minutes ne seront que les premières d'une belle aventure carolo. Avec un objectif tout désigné: aller chercher un ticket pour les playoffs et éviter que la saison du Sporting (et la sienne par la même occasion) ne soit terminée dans cinq rencontres...