Pirlo prend la défense de sa star: "Ca peut aussi lui arriver"

Andrea Pirlo et la Juventus se sont pris les pieds dans le tapis contre le FC Porto. Du coup, la Vieille Dame a la gueule de bois.

Auteur d'une performance décevante mardi lors de la manche retour, l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (36 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) n'a pas sauvé son équipe face au FC Porto (1-2, 3-2 a.p.) à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. Fautif sur le second but encaissé, le Portugais fait l'objet de nombreuses critiques, mais son entraîneur Andrea Pirlo a tenu à le défendre.

"Lorsque Cristiano Ronaldo joue, c'est généralement comme si votre équipe commençait le match en menant 1-0. Mais il peut arriver, même à un joueur extraordinaire comme lui, de ne pas être capable de marquer. Même un champion comme Cristiano peut parfois jouer un mauvais match. Il s'est beaucoup battu mardi mais malheureusement, il ne nous a pas permis cette fois de nous qualifier", a estimé le coach turinois en conférence de presse.