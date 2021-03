Opération pour un cadre de l'Inter Milan

Gêné par son genou depuis plusieurs semaines, il va passer sur le billard.

L'Inter Milan va devoir faire sans les services d'Arturo Vidal durant un moment. Le milieu de terrain chilien va subir une arthroscopie du genou gauche comme le confirme son club ce jeudi. Il devrait pouvoir rejouer après la trêve internationale selon l'Inter.

Si ces délais sont respectés, il manquera les rencontres contre le Torino ce dimanche, et Sassuolo la semaine prochaine, mais pourrait faire son retour à Bologne, le 3 avril prochain. Leader de Serie A, l'Inter a six unités d'avance sur le Milan AC et dix sur la Juve alors qu'il reste 12 journées de championnat.