Christian Kabasele se rapproche d'un retour

Toujours sur la touche, le défenseur belge espère retrouver rapidement ses coéquipiers sur les terrains.

Christian Kabasele entraperçoit le bout du tunnel à Watford. Blessé au genou, l'ancien Genkois n'a plus joué depuis le 19 décembre, mais il confirme, sur le site officiel de son club, qu'il est proche du retour. "J'espère rejouer très vite et je me sens bien. Depuis la semaine dernière, je peux travailler sur le terrain et mon genou réagit bien, donc c'est positif."

Si sa revalidation poursuit le même chemin, le défenseur central peut espérer retrouver les pelouses de Championship pour le sprint final. Une dernière ligne droite décisive pour les Hornets, qui occupent la troisième place, et qui luttent pour retrouver leur place en Premier League la saison prochaine. "On aura de gros matchs en avril et j'espère être capable d'aider l'équipe parce qu'on aura besoin de tout le monde", insiste-t-il.

À onze journées de la fin du championnat, Watford occupe la troisième place de Championship avec le même nombre de points que Brentford, deuxième, tandis que Norwich City, qui a dix unités d'avance semble foncer vers le titre.