🎥 Le premier doublé de Youssef Challouk en D1B

Plutôt habitué à distiller les caviars, le milieu offensif anversois avait endossé le costume du buteur, vendredi soir.

Alors que l'Union jouera pour le titre dans le derby de la Zwanze, samedi soir, c'est le KMSK Deinze qui a ouvert le week-end de D1B en domptant facilement le Lierse vendredi (3-0). Grâce, entre autre, au passeur maison. Auteur de neuf assists depuis le début de saison, Youssef Challouk peut aussi buter quand c'est nécessaire.

Et il l'a prouvé vendredi soir en inscrivant son tout premier doublé en D1B et en portant son total personnel à neuf assists et six buts depuis le coup d'envoi de la saison.