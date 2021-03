Antoine Colassin fera aussi l'impasse sur le déplacement à Anderlecht

Aanstaand weekend beginnen we er opnieuw aan in de Jupiler Pro League met een volledige speeldag en gaan we de laatste rechte lijn richting play-offs in. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Anderlecht et Zulte Waregem sont toujours en course pour les playoffs, et le duel qui les opposera dimanche prochain sera donc crucial, alors qu'il reste quatre journées de championnat à disputer. Une rencontre que ne pourra pas disputer Antoine Colassin. Les Mauves règlent encore une partie de joueur et le règlement lui interdit de disputer la rencontre. Le jeune attaquant, qui a joué 223 minutes depuis son arrivée au Stade Arc-en-Ciel, attendra donc encore sa première titularisation en championnat avec le Essevée.