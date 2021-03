Un ancien du Standard était tout proche de rejoindre Anderlecht l'été dernier

Isaac Mbenza est resté à Huddersfield Town, en Championship, l'été dernier. Mais l'ailier passé par le Standard était tout proche de retrouver la Belgique.

L'ancien international Espoirs Isaac Mbenza (25 ans) vit une belle saison à Huddersfield Town, en Championship, où il compte 5 buts et 8 assists très importants pour son club dans la lutte pour son maintien. Après un prêt complètement manqué du côté d'Amiens, il revit, mais aurait aussi pu le faire sur nos terrains : dans une interview accordée à La Dernière Heure, Mbenza a confrmé avoir été très proche d'une signature à Anderlecht.

L'ancien ailier du Standard de Liège avait été cité à l'Antwerp et à Bruges, "mais c'est avec Anderlecht que c'était le plus concret", révèle-t-il. "J'étais très emballé à l'idée de revenir en Belgique (...) j'ai eu des contacts avec Peter Verbeke, Vincent Kompany et Frank Vercauteren". Le deal ne se fera finalement pas, au grand dam de Mbenza. Alors que Huddersfield veut lui redonner une seconde chance, il préfère attendre un signe du RSCA, qui ne viendra finalement pas. Le natif de Saint-Denis (région parisienne) finira par être relancé par le nouveau coach des Terriers ...