Bryan Ruiz (ex-Gand) et Keylor Navas accusés d'avoir falsifié des rencontres de l'équipe nationale costaricaine

L'ancienne gloire gantoise Bryan Ruiz et la superstar costaricaine Keylor Navas ont-ils conspiré pour faire licencier l'ex-sélectionneur des Ticos ? C'est ce qu'a affirmé un ancien dirigeant.

L'ancien président de la fédération du Costa Rica Eduardo Li a affirmé à la presse nationale costaricaine que plusieurs joueurs des Ticos avaient menacé à l'époque de perdre volontairement trois rencontres afin de mener au licenciement du sélectionneur Jorge Luis Pinto. Ces trois joueurs sont Bryan Ruiz, ancien de La Gantoise et occasionnel capitaine du Costa Rica (qui évolue actuellement à Alajuelense, au pays), Celso Borges (Deportivo La Corogne) et Keylor Navas, probablement la plus grande star du football costaricain.

"Keylor Navas m'a dit : "Nous allons perdre trois matchs et la clause de licenciement de Pinto s'activera". Le problème était si grave que j'ai pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Jorge Luis Pinto", affirme Li dans Extra. L'affaire fait grand bruit au Costa Rica puisque les trois joueurs ont poursuivi leur ancien président et un autre dirigeant en diffamation ; le procès est actuellement en cours et Keylor Navas s'est notamment exprimé en visioconférence, affirmant que s'il existait bien des désaccords entre le groupe et Pinto, le portier parisien était "très surpris" de ces accusations. "Nous sommes des joueurs professionnels, avec un honneur".

Ironie de l'histoire : Eduardo Li a lui-même été ... démis de ses fonctions en 2017 pour faits de corruption et suspendu à vie par la FIFA. Il avait été accusé d'user de son influence auprès de sociétés privées au moment de vendre les droits télévisés de la sélection costaricaine.