Marcus Rashford ne se cache pas: "Notre objectif? Gagner l'Europa League!"

Avant un huitième de finale retour délicat, l'attaquant de Man U n'y va pas par quatre chemins.

Manchester United retrouve l'Europa League et devra marquer au moins une fois pour espérer se défaire du Milan AC, qui avait arraché le partage dans les dernières minutes, la semaine dernière, à Old Trafford. Mais peu importe le contexte ou l'adversaire, l'objectif des Red Devils sera de passer l'écueil.

Et Marcus Rashford va même plus loin: "Notre souhait est de gagner l'Europa League", a-t-il martelé en conférence de presse, mercredi. "Tout autre résultat qu'un succès final ne sera pas suffisant à notre goût", ajoute-t-il. Avant de voir plus loin, les Red Devils devront d'abord se débarrasser des Rossoneri jeudi soir.