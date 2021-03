Clement voit arriver la trêve internationale avec crainte: "C'est déjà compliqué d'aller en bus à Charleroi alors..."

Le Club de Bruges a eu plusieurs fois des soucis avec le Coronavirus cette année, et la trêve internationale n'est pas vue d'un bon oeil par Philippe Clement.

Ce dimanche, le Club de Bruges recevra l'Antwerp et après cette rencontre, la trêve internationale débutera. Quatre joueurs du Club sont appelés chez les Diables Rouges, d'autres iront sous d'autres contrées, avec tous les risques liés aux conditions sanitaires actuelles.

En conférence de presse, Philippe Clement est revenu sur les joueurs qui vont devoir quitter le club: "Il faut être fier oui, parce que nos joueurs le méritent", a déclaré Clement. ""Mais il faut aussi dire que c'est une période difficile pour les entraîneurs et les clubs. Durant cette période, de 14 jours, nous n'aurons aucun contrôle sur leur situation".

"Nous sommes dans un monde différent maintenant. Nous sommes ici dans une bulle de club et quand je vois que c'est déjà compliqué de se rendre à Charleroi en bus... alors rejoindre un autre pays voir un autre continent. Nous avons en Belgique des lignes directrices, mais d'un coup elles n'existent plus. Il faudrait un peu plus de consistances dans les décisions".