Serie A : l'AC Milan garde l'Inter à vue, la Lazio se rapproche de l'Europe

L'AC Milan ne perd par l'Inter de vue grâce à sa victoire contre la Fiorentina. Malmenés par la Viola, les Rossoneri ont su inverser la tendance.

L'AC Milan profite de la défaite de la Juventus Turin. Vainqueur à Florence ce dimanche, dans le cadre de la 28ème journée de Serie A, le club lombard compte désormais quatre points d'avance sur la Vieille Dame. Malgré leur retard, les Milanais sont encore en course pour le titre.

Fiorentina - AC Milan : les Rossoneri ne lâchent pas

Menés deux buts à un par la Viola après le but de Franck Ribéry en seconde période (51ème), le club milanais n'a pas abdiqué. Grâce à des buts de Brahim Diaz et Hakan Çalhanoğlu, les Rossoneri ont renversé leurs adversaires du jour. Score final : 2-3 pour l'AC Milan. Titulaire dans le couloir droit, l'international belge Alexis Saelemaekers a participé à la victoire de son équipe. Au classement, le Diavolo est deuxième, à six point de son voisin, l'Inter Milan.

Udinese - Lazio Rome : courte victoire pour les Biancazzurri

Un seul but aura suffi à faire la différence au Stade Friuli. Auteur de l'ouverture du score pour les Biancocelesti à la 37ème minute de jeu, Adam Marušić a été le seul à trouver la faille. Score final : 0-1 pour la Lazio Rome. À noter que l'ancien joueur de Genk Sergej Milinkovic-Savic a joué l'intégralité du match dans les rangs romains. Au classement, la Lazio est septième, derrière son grand rival, l'AS Roma.

Sampdoria - Torino : le Toro baisse la tête

C'est une nouvelle défaite pour le Torino. En déplacement à Gênes, le club de Turin s'est incliné sur la plus petite des marges face à la Sampdoria. Antonio Candreva a inscrit le seul but de la rencontre en première période (25ème). Score final : 1-0 pour la Sampdoria. Le Toro compte seulement un point d'avance sur la zone rouge.