En passe d'obtenir sa Licence, le FC Liège dévoile ses ambitions

La Commission des Licences analyse les dossiers ce lundi 22 mars.

Le FC Liège va obtenir sa Licence pour la Nationale 1 mais a renoncé à la Licence de D1B, comme l'a fait savoir le matricule 4.

Voici le communiqué des Sang et Marine :

"Pour la 6e année consécutive, l’Auditeur général des Licences de l’Union belge de Football, sur base du dossier complet et probant déposé par le club, a conclu, dans son rapport à la Commission des Licences, qu’il convenait d’accorder sans débat la licence de club national amateur au Royal Football Club Liégeois.

La Commission des Licences analyse les dossiers ce lundi 22 mars, et nous n’apercevons pas de raison pour laquelle elle s’écarterait de la conclusion du rapport.

La seule raison aurait en effet pu être l’existence simultanée d’une demande de licence professionnelle (1B), qui aurait elle-même dû être débattue devant la Commission au mois d’avril.

En effet, l’Auditeur a conclu que le club est en ordre au niveau administratif et financier, mettant explicitement en évidence « l’absence de tout clignotant » (signal d’alerte), mais il a également appelé la Commission à appliquer sa jurisprudence habituelle selon laquelle les infrastructures doivent être en ordre, non pas au début de la saison suivante, mais au moment où l’octroi de la licence est examiné.

Cette jurisprudence prive le Club du délai qui lui aurait été nécessaire pour procéder aux aménagements indispensables, en particulier concernant l’éclairage.

Dès lors qu’en raison de la saison blanche, il n’y a quasiment aucune chance qu’un club de Nationale 1 soit promu en D1B dans les prochaines semaines, la Direction du club a décidé de retirer sa demande de licence professionnelle 1B, afin de permettre à la Commission des licences de lui accorder immédiatement la Licence pour la Nationale 1, sans prolongation des débats au mois d’avril.

Cette sage décision n’est absolument pas un échec, puisque les conclusions de l’Auditorat confirment la solidité administrative et financière du club, et que les points à améliorer aux infrastructures sont désormais clairement identifiés.

Plus que jamais, le Matricule 4 confirme son ambition de retrouver le monde professionnel. L’objectif à court terme est de mettre tout en œuvre, avec les supporters, les partenaires et toutes les forces vives du club, pour bâtir une équipe performante capable de jouer la tête du classement lors de la prochaine saison de Nationale 1 et de rendre possible, sportivement, financièrement et administrativement, une montée au terme de la saison 2022/2023."