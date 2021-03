Y avait-il penalty pour Malines ? "C'est un mouvement naturel ..."

Malines et OHL se sont livrés un match plutôt difficile à arbitrer ce dimanche, s'achevant sur un 2-2 qui prive sûrement les Louvanistes de PO1.

Une histoire de penalty : pour une main de Derrick Tshimanga, Mr Vergoote a désigné les 9m15. "La balle va sur la main de Derrick, mais c'est non-intentionnel, il saute pour dégager le ballon", regrette Issame Charaï, entraîneur adjoint d'OHL. "Il ne peut pas prévoir que le ballon toucherait sa main".

Cela dit, Charaï le reconnaît : "C'est dans le règlement. On ne va pas en discuter des heures sur ce qu'est un geste naturel ou pas naturel, mais toute personne qui a joué au football sait que c'était un geste naturel", estime l'adjoint de Marc Brys.

⚠️ | De scheidsrechter legt de bal op de stip na tussenkomst van de VAR. 👀

Woute Vrancken se contentera de souligner le règlement : "Comme Issame le dit, il y a des règles et elles prévoient un penalty dans ce cas. Selon ces mêmes règles, cependant, il y aurait dû y avoir un second penalty", pointe le coach de Malines, évoquant la phase lors de laquelle Shved est retenu par Casper De Norre. "Mais Shved est resté debout, et il est puni pour ça".