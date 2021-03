Maignan est prêt à passer un cap

Le gardien de Lille, formé au PSG, pourrait quitter Lille pour un plus grand championnat.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, le Français Mike Maignan (25 ans, 30 matchs en L1 cette saison) ne passe pas inaperçu en Europe.

Selon les informations de France Football, le dernier rempart du LOSC plaît notamment au Borussia Dortmund et à son futur entraîneur Marco Rose, annoncé à la recherche d’un portier "fort sur sa ligne, costaud dans le jeu aérien et techniquement capable de vite relancer". Le profil correspond effectivement au Lillois dont les performances seraient également suivies par Tottenham et le Milan AC, où l’on évoque régulièrement les possibles départs d’Hugo Lloris et de Gianluigi Donnarumma.

Une bonne fin de saison de Maignan pourrait donc lui ouvrir les portes d’un cador européen, à supposer que la nouvelle direction lui accorde un bon de sortie.