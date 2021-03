Standard: Joao Klauss à nouveau récompensé

Le solide attaquant du Standard enchaîne et convainc à Sclessin.

Le Standard a connu un mois de mars à deux visages: des victoires et une qualification pour la finale en Coupe de Belgique et des désillusions et les playoffs 1 qui s'envolent en championnat. Mais Joao Klauss lui, a su maintenir le curseur au plus haut.

Un but et un assist en deux rencontres de championnat, un autre assist dans le choc contre le Club de Bruges en quart de finale de la Coupe, le Brésilien monte en puissance et comme le mois dernier, il a été élu joueur du mois par les supporters du Standard.