La démonstration de Jérémy Doku : "On connaît ses qualités, mais ..."

Jérémy Doku est-il l'homme du match de ce mardi ? Cela se joue certainement entre lui, Hans Vanaken et Leandro Trossard. Trois doublures qui ont impressionné, mais le jeune rennais a surtout montré une belle progression en termes d'efficacité.

Ceux qui avaient laissé Jérémy Doku à ses arabesques parfois stériles à Anderlecht et n'ont vu que ses statistiques à Rennes ont probablement été surpris de le voir performer à un tel niveau : les accélérations, crochets et grigris ont toujours été là mais avec deux passes décisives, un but et de nombreuses actions qui auraient pu rendre l'addition encore plus salée, le jeune prodige a peut-être réalisé son meilleur match. Alors, Roberto, surpris ? "Oui et non", sourit le sélectionneur des Diables Rouges.

"Non, car nous connaissons naturellement tout le talent de Jérémy Doku. Mais pour être honnête, c'est surprenant de le voir performer à un tel niveau en sélection à 18 ans. Il a un don, mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance de son âge", continue Martinez. "Ce n'est jamais facile de prester à haut niveau en équipe nationale. Et Jérémy a fait un match de folie. Il est bon à gauche, à droite, il a grandement amélioré son jeu et ça se voit. Alors oui, c'est une surprise, non pas parce qu'on doute de ses qualités, mais parce c'est impressionnant de le voir à ce niveau".

"Montrer que je mérite mon temps de jeu"

Jérémy Doku lui-même, toujours exigeant, avait le sourire : "Je crois que j'ai joué un bon match, je me suis bien amusé", déclarait le Rennais à la RTBF. "Je ne savais pas que j'allais être titulaire, mais je veux montrer que je mérite chaque minute que je reçois. Je me suis bien amusé. J'essaie toujours d'être le meilleur possible et je suis assez sévère avec moi-même". Pas de quoi l'être cette fois ...