Jacob Bruun Larsen espère faire mieux avec Anderlecht : "Je veux faire la différence"

Jacob Bruun Larsen peine vraiment à convaincre depuis son arrivée à Anderlecht, mais espère bien pouvoir redresser la barre d'ici à la fin de la saison.

Les qualités techniques sont là, mais Jacob Bruun Larsen peine à les exprimer : l'ailier de 22 ans s'est refait une santé en équipe Espoirs du Danemark et veut en profiter pour revenir en force à Anderlecht. "Je connais mon rôle et je suis bien intégré en U21, c'est plus facile pour moi. J'avais besoin de temps pour m'adapter en club", déclare Larsen à la presse danoise.

"Je commence tous les matchs avec l'envie de faire la différence. J'essaie de donner des assists et marquer des buts à Anderlecht, mais les choses sont ce qu'elles sont. Je dois absolument essayer de saisir ma chance et de faire mieux", affirme l'ailier du RSCA.