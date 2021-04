La Macédoine du Nord a réalisé un authentique exploit en Allemagne

Mercredi, la Macédoine du Nord s'est offert une victoire historique à bien des égards en s'imposant en Allemagne (1-2).

En effet, c'est seulement la troisième fois que la Nationalmannschaft chute dans les éliminatoires de la Coupe du monde. Seuls le Portugal (0-1) en 1985, et l'Angleterre (1-5), en 2001, sont parvenus à terrasser la formation quadruple championne du monde.

Goran Pandev et ses coéquipiers sont parvenus à mettre fin à l'incroyable série de 18 victoires consécutives des Allemands lors des qualifications pour un Mondial. Et pour cause, l'équipe de Joachim Löw était parvenue à réaliser un sans-faute, avec 10 victoires en 10 rencontres, lors de la campagne qualificative pour l'épreuve en Russie, en 2018.