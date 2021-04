Le président du FC Bruges après l'échec de l'entrée en Bourse : "Un report et non une annulation"

Bart Verhaeghe veut rester optimiste quant à l'avenir de son club en Bourse.

L'entrée en bourse du FC Bruges la semaine dernière n'aura pas été le succès annoncé quelques semaines plus tôt. Cependant, le président du club ne veut pas rester sur cet échec et voit plus loin encore.

"Oui je suis déçu. Ce n'est pas agréable pour un entrepreneur de ne pas faire ce qui était prévu. Mais il faut mettre cela en perspective", explique-t-il au micro de la VRT.

"Des erreurs ont été commises et nous allons en tirer des leçons. Ce n'est pas nécessaire de faire un bilan maintenant. Il faut surtout chercher ce qu'on peut apprendre de cette situation et avancer ensemble."

Bart Verhaeghe voit cette situation comme un "report et non une annulation".