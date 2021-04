Maarten Vandevoordt : "Je peux encore faire beaucoup de progrès"

Quinze minutes avant la fin du match, le gardien de but de Genk a commis une erreur qui a failli coûter cher à Genk. Mais il a effectué un arrêt réflexe pour terminer le match sur une bonne note.

Maarten Vandevoordt a mal jugé le coup franc tiré par Xavier Mercier et le ballon est allé au fond des filets permettant à OHL de revenir à égalité à la 74e. Le portier âgé de 19 ans n'a pas cherché d'excuses par la suite. "Le vent ? Eh bien, peut-être que ça a joué un rôle. Mais je devais juste l'avoir. En tant que gardien de but, vous devez vous en remettre, l'oublier et passer à autre chose", a lâché le gardien de Genk.

Vandevoordt a montré qu'il était fort mentalement. Quelques minutes après l'égalisation, le Genkois a été l'auteur d'un arrêt réflexe devant Thomas Henry. Une parade importante puisque les Limbourgeois n'encaisseront pas et feront ensuite 1-2 et 1-3 deux minutes plus tard. "Je joue à un assez bon niveau. Il est toujours possible de s'améliorer. Je suis encore jeune et je me rends compte que je peux encore faire beaucoup de progrès", a conclu le jeune joueur.