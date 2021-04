Les poids-plumes du RSCA ont fait la différence : "On joue notre jeu"

Yari Verschaeren a encore trouvé le chemin des filets et les poids-plumes du RSCA ont rendu la vie difficile aux briscards de l'Antwerp.

Anouar Ait El Hadj et Yari Verschaeren font respectivement 1m74 et 1m72 mais ont donné le tournis aux robustes défenseurs anversois pendant tout le match. "On essaie de jouer notre jeu, peu importe contre qui. C'est pareil face à des joueurs grands et costauds", souriait Yari Verschaeren après la rencontre.

En seconde période, la situation a fini par se débloquer en faveur d'Anderlecht. "On se cherchait beaucoup au début, mais on sentait bien que les espaces allaient finir par venir", affirme Verschaeren. "C'était une question de temps, on a continué à pousser et après le premier but, tout s'est enchaîné". Avec, encore une fois, un petit but du chouchou des supporters, qui espère toujours être de la partie à l'Euro 2020. "Je n'y pense pas vraiment. Je travaille aussi dur que je le peux et après, on verra bien", relativise-t-il. "Aujourd'hui, je me sentais bien dedans et j'ai pu marquer. Ca ne peut que me faire du bien".