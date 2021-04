Le point sur la descente: la dernière chance de Waasland-Beveren....et de Mouscron

Les joueurs de Waasland-Beveren ont brûlé un joker ce mercredi contre STVV. Du coup, le duel contre Courtrai est certainement celui de la dernière chance avant de tenter de rejoindre les barrages.

A deux journées de la fin de la phase régulière, il n'y a donc plus que trois équipes concernées par la descente en D1B et par les barrages: le Cercle de Bruges, Mouscron et Waasland-Beveren. Les joueurs de Yves Vanderhaeghe ont la main dans ce duel à trois.

En effet, si Mouscron et Waasland-Beveren sont battus lors des deux dernières rencontre, les Brugeois seront sauvés. De plus, ils auront l'honneur de jouer les premiers, ce samedi contre OHL. Une victoire leur assurerait au pire d'être barragistes, voir mieux en cas de défaite de Mouscron.

Les Hurlus recevront l'Antwerp lundi, et auront donc la pression. Ils connaitront les résultats des adversaires directs mais surtout, lors de la dernière journée, Mouscron se déplacera au Club de Bruges, ce qui sera tout sauf simple pour les hommes de Simao.

Enfin, Waasland-Beveren est dans de sales draps, on ne va pas se mentir. Si il y a un peu moins d'un an, leur maintien a été assuré via les tribunaux, cette saison sur le terrain cela semble très mal se dérouler. Avant de jouer Courtrai ce week-end puis OHL lors de la journée de clôture, tous les voyants sont au rouge, surtout que Vukotic est suspendu pour ce week-end.

Lundi soir, on pourrait connaître le nom du descendant et du barragiste... ou tout pourrait très bien être relancé dans cette lutte à trois.