Tahith Chong un an de plus à Bruges?

Le jeune Néerlandais ne rejette en tout cas pas l'idée.

Prêté par Manchester United lors du dernier mercato hivernal, Tahith Chong n'a pas encore connu le grand frisson avec le Club de Bruges. Mais il continue de travailler en espérant gagner sa place dans le onze de base de Philippe Clement.

Avec l'espoir de prolonger l'aventure d'un an dans la Venise du Nord? Il n'écarte pas l'option. "C'est dans un coin de ma tête, mais c'est compliqué de penser à ça en ce moment", confie-t-il dans un entretien accordé à De Krant van West-Vlaanderen. "Après les playoffs, je rentrerai chez moi et j'en parlerai avec ma mère et mon père. On pèsera le pour et le contre. Et on prendra la décision en famille."