🎥 D1A : Malines étrille Zulte-Waregem, Steven Defour mis à l'honneur avant la partie

La rencontre entre Malines et Zulte-Waregem était marquée par la dernière à domicile de Steven Defour.

Le FC Malines et Steven Defour (titulaire) recevaient Zulte-Waregem. Après son annonce de fin de carrière au terme de la saison, Defour était mis à l'honneur avant la rencontre pour son dernier match à domicile. Ou du moins, si Malines ne se qualifie pas pour les PO2.

Mais les choses sont bien parties pour le Kavé qui a étrillé son adversaire et reste en course. Nikola Storm auteur d'un doublé (30e et 33e) mettait Malines aux commandes.

Après le repos, Gianni Bruno relançait Zulte (64e) sur un service de Seck, mais Druijf (66e) lui répondait rapidement avec le 3e but malinois. Comme Storm, Gianni Bruno (78e) s'illustrait également avec un doublé avant qu'Igor de Camargo monté à l'heure de jeu, ne plante le quatrième but malinois (80e) et dernier but d'une rencontre riche en buts, même si Bruno manquait encore un penalty.

Malines met fin à cinq rencontres sans victoire et reste en course pour les PO2. Le Kavé revient à un point de Zulte qui est huitième.