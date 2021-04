Yves Vanderhaeghe fier : "Je tiens à féliciter mon équipe"

L'entraîneur du Cercle était un homme comblé au terme de la victoire importante face à OHL.

Yves Vanderhaeghe et le Cercle ont fait un grand pas vers le maintien en JPL.

Pourtant réduits à dix après une demi-heure, les Groen & Zwart ont battu le Cercle 3-0 et sont quasiment assurés du maintien.

D'un point de vue personnel, l'ancien coach de Courtrai a également bien rebondi après son éviction du KVK : "Je tire mon chapeau à l'équipe pour la mentalité dont elle a fait preuve aujourd'hui : les gars ont continué à courir, à presser et à serrer les rangs. Et tous les remplaçants ont répondu présent", a confié Vanderhaeghe sur Sporza après la partie. "Il y avait de l'unité et de la positivité, ce qui nous a conduit vers cette victoire aujourd'hui. Je tiens à féliciter mon équipe."

Il y a quelques mois encore, le Cercle était en bien mauvaise posture, et depuis l'arrivée de Vanderhaeghe, l'ancien coach de Courtrai est parvenu à redresser la barre. L'équipe est désormais à un doigt du maintien.