Ostende renverse le Beerschot et entretient l'espoir de Play-Offs 1

Avec 52 unités, le KVO peut encore croire aux Play-Offs 1 si l'Antwerp s'incline face à Mouscron ce lundi. Le suspense reste entier !

Un Ostende renversant est venu à bout du Beerschot au Kiel. Menés 1-0 à la 80e minute, les Ostendais ont réussi à inverser la tendance pour finalement s'imposer sur le score de 1-2.

Les hommes de Will Still semblaient pourtant se diriger tout droit vers une qualification assurée en Play-Offs 2. Les Anversois ont ouvert le score dès la 23e minute grâce à Loris Brogno.

Le KVO a attendu les dix dernières minutes de la rencontre pour se réveiller. Kvasina s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité à la 81e avant que Bataille ne double la mise trois minutes plus tard.

Grâce à cette victoire, le club de la Côte a encore un mince espoir de se qualifier pour les Play-Offs 1. Avec 52 unités, Ostende revient provisoirement à deux points de l'Antwerp à la 4e place. Le Great Old se déplace ce lundi du côté de Mouscron et doit s'imposer s'il veut valider son ticket pour les PO1. A noter qu'Anderlecht n'est toujours pas à l'abri et qu'il devra assurer au moins le match nul à STVV.

De son côté, le Beerschot doit s'imposer la semaine prochaine au Standard s'il veut assurer sa place en PO2. La tâche ne s'annonce pas simple pour la bande à Will Still.