Benat San José bientôt prolongé à Eupen ? "Oui, j'ai reçu une offre mais..."

En fin de contrat avec les Pandas, le technicien espagnol a rencontrés ses dirigeants une première fois il y a quelques jours pour évoquer son futur.

Eupen a réalisé une saison historique en battant son record de points en D1A (32 unités, ndlr) et en se hissant pour la deuxième fois de son histoire en demi-finale de la Coupe de Belgique. Treizièmes avec 40 points, les Pandas n'ont pas dû se battre jusqu'à la dernière journée pour assurer leur maintien, un grand changement par rapport aux années précédentes.

Et cela n'est pas un hasard, Benat San José récolte les fruits d'un travail débuté la saison dernière. Toutefois, le technicien espagnol est en fin de contrat. "J'ai discuté avec Ivan Bravo (Directeur général d'Aspire Academy) et Jordi Condom (Directeur sportif d'Eupen). Ils m'ont offert la possibilité de continuer ici car ils sont ravis du travail accompli et de notre progression. De mon côté, je suis content et reconnaissant", a souligné le T1 des Pandas.

Toutefois, Benat San José veut une certaine continuité. "Nous avons réalisé un exercice historique et cela n'a aucun sens si nous ne poursuivons pas sur la même voie. Je suis un coach ambitieux et je désire qu'Eupen progresse encore. Il faut donc les ingrédients et les outils nécessaires à cette évolution constante. C'est-à-dire garder la base de l'équipe et tenter de conserver nos meilleurs éléments. Puis, avoir déjà notre équipe prête dès le début de championnat et non pas attendre les derniers transferts à la 7ème ou 8ème journée. Nous devons franchir un nouveau cap la saison prochaine. Je dois encore discuter avec la direction et je prendrai ma décision au moment venu", a conclu Benat San José.