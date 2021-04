Philippe Clement veut que son équipe "retrouve son niveau de janvier"

Le Club de Bruges a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer contre Mouscron et commencer les playoffs avec 8 points d'avance sur l'Antwerp.

La dernière rencontre de saison régulière aura été stressante pour les joueurs de Philippe Clement. A la 55ème minute, le score était toujours de 0-0, avant l'ouverture du score par Mouscron. La suite, c'est une succession de but et un Club de Bruges qui a émergé dans les dernières secondes.

Philippe Clement avait prévenu ses joueurs que cette dernière rencontre serait difficile et voulait absolument commencer les playoffs avec 8 points d'avance. "Nous ne devons pas maintenant commencer à calculer. Il nous reste 6 finales à jouer et je dois préparer mon noyau pour cela. Il faut que nous retrouvions notre forme de janvier. Nous devons nous détendre et travailler sur la forme des joueurs qui ont eu le covid", a déclaré Clement en conférence de presse.

Cela s'est vu, les joueurs de Bruges sont fatigués. Les rencontres se sont succédées et plusieurs joueurs ont eu le covid, ce qui laisse des traces. Pour sortir du piège tendu par Mouscron, le T1 des Gazelles a fait entrer Denswil et Kossounou pour passer à trois derrière. "C'était des changements tactiques oui. Je ne voulais pas laisser débuter Kossounou car il avait 4 cartons jaunes. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec Clinton Mata. Il a reçu un carton jaune qui n'était pas mérité. Je ne pouvais clairement pas commencer avec 3 défenseurs qui avaient 4 cartons".