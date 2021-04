Le "soulagement" avant "la libération" pour Waasland-Beveren?

Revenus de très loin, les Waaslandiens n'ont pas encore atteint leur objectif.

Passé tout près de la correctionnelle, Waasland-Beveren a assuré le service minimum en s'imposant sur la pelouse d'OHL, dimanche dernier. Les Lions ont dépassé l'Excel Mouscron pour éviter la relégation directe. "Un soulagement" pour Nicky Hayen, au terme d'une "saison très difficile."

Mais le coach waaslandien le sait: la mission est loin d'être accomplie. "C'était un grand soulagement dimanche soir, mais pas encore une libération. La libération, on l'espère après les matchs contre Seraing. Mais il n'y a pas d'euphorie, nous n'avons encore rien en mains et ces deux matchs contre Seraing seront encore plus importants que celui d'OHL", analyse-t-il au micro de Sporza.