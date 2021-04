OHL orphelin de son trio offensif? "La tendance est plus à un départ"

Ils ont brillé tout au long de la saison, ils risquent de quitter le navire louvaniste cet été.

Kamal Sowah, Xavier Mercier et Thomas Henry ont illuminé la Pro League cette saison. Et si OHL a craqué dans la dernière ligne droite et manqué les playoffs, ça n'empêche pas le trio offensif louvaniste d'être courtisé.

Marc Brys s'attend d'ailleurs à des départs au cours du mercato estival. "Si la bonne équipe arrive avec le bon budget", explique-t-il au Nieuwsblad. "J'aimerais qu'ils restent, mais au vu de leurs prestations, la tendance est plutôt à un départ."