📷 Bruges - Anderlecht : trois absents dans la sélection de Philippe Clement

Bruges débute les PO1 à domicile face à Anderlecht.

Le leader de JPL a annoncé sa sélection pour le match de dimanche face au Sporting d'anderlecht.

L'entraîneur du Club a sélectionné 22 joueurs. En vue du choc, Philippe Clement ne pourra pas faire appel à Clinton Mata (suspension), suite à son carton jaune face à Mouscron lors de l'ultime journée de saison régulière (son cinquième carton jaune de la saison).

Blessés, Federico Ricca et Balanta ne seront pas de la partie non plus. Youssouph Badji sera présent, tout comme le défenseur de 16 ans Noah Mbamba.