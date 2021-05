Paul Onuachu : "J'aime jouer contre l'Antwerp"

Paul Onuachu a de nouveau été important pour le Racing Genk. Le géant nigérian a marqué une nouvelle fois et a permis à son équipe de remporter la victoire.

Paul Onuachu a planté son 30ème but en championnat pour le Racing Genk. Il égale ainsi le record du club détenu par Wesley Sonk. Il est à un but du record détenu par Josip Weber, qui a marqué 31 buts avec le Cercle de Brugge.

Il a joué 5 fois contre l'Antwerp et a marqué 6 buts. "Anvers est une équipe forte qui joue très physique, mais il faut être concentré et intelligent quand on joue contre un tel adversaire. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et cela me convient", a expliqué le meilleur artificier de D1A à l'issue de la rencontre.

Onuachu a dejà eu d'autres équipes contre qui lui réussisaient bien. "Lorsque je jouais encore au Danemark, nous avons affronté 11 fois le même adversaire et j'ai réussi à marquer 11 buts. J'ai le même sentiment avec l'Antwerp. Donc oui, j'aime jouer contre l'Antwerp", a-t-il conclu en souriant.