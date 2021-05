Philippe Clement répond à une question qu'on ne lui pose pas: "C'est une bonne chose pour les Diables Rouges"

Philippe Clement a tout simplement étonné tout le monde en conférence de presse.

La conférence de presse des deux coaches de la rencontre, Philippe Clement et Vincent Kompany, était terminée et tout le monde allait s'en aller. Mais avant, l'entraîneur du Club a décidé de couper l'élan de tout le monde.

"Je pensais qu'on allait me poser la question, mais non, alors je vais en parler moi-même", déclare le T1 des Gazelles. "J'ai fait jouer Charles de Ketelaere à une position inhabituelle aujourd'hui, sur le flanc gauche. Il s'en est bien sorti. C'est franchement bien pour lui, mais aussi pour le futur du pays, et de l'équipe nationale".

En vrai, De Ketelaere a joué seul sur le flanc, un peu dans la position de Yannick Carrasco. Si Roberto Martinez lit Walfoot, alors il sait désormais que Philippe Clement sait aussi lancer des appels du pied au coach fédéral.