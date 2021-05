Un retour à l'Ajax pour Van De Beek? Marc Overmars répond !

Le milieu de terrain néerlandais de Manchester United n'est pas à la fête cette saison.

Transféré à Manchester United l’été dernier pour 40 millions d’euros, Donny van de Beek (24 ans, 32 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) traverse une première saison difficile du côté d’Old Trafford. Le faible temps de jeu du milieu néerlandais a fait naître des rumeurs d’un possible départ en fin de saison, et d’un éventuel retour à l’Ajax Amsterdam. Une dernière hypothèse réfutée par le directeur du football du club néerlandais, Marc Overmars, qui conseille à son ancien joueur de rester à MU.

"Je pense que Donny devrait simplement se battre, rester l'année prochaine et essayer de conquérir une place de titulaire. Il ne doit pas partir aussi vite", a conseillé le dirigeant ajacide à NOS. Barré par Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay et Fred dans l'entrejeu, Van de Beek ne totalise que 12 titularisations toutes compétitions confondues cette saison.