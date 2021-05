Quand Emmanuel Petit fustige Aymeric Laporte

Après avoir compris que Didier Deschamps ne comptait pas lui donner sa chance, le défenseur central de Manchester City a finalement décidé d'opter pour l'Espagne après avoir connu trois convocations avec l'équipe de France sans entrer en jeu.

L'ancien international français et consultant de RMC, Emmanuel Petit a fustigé l’attitude d'Aymeric Laporte (26 ans).

"Ça me pose un problème, je n’aime pas ça. Donc, dans ce cas-là, tu peux choisir le pays que tu veux. Et ce n’est pas philosophique. Dans ces cas-là, on fait ce qu’on veut avec les nationalités. Dans ton cœur, tu peux aimer deux pays, mais tu ne peux pas jouer pour deux pays différents, a estimé le champion du monde 1998. Il aurait dû aller au bout de sa logique et aller en Espagne et jouer pour l’Espagne (quand il était plus jeune, ndlr). Il clame son amour pour l’équipe de France et il va jouer pour l’Espagne. (…) Donc parce qu’il n’est pas sélectionné en équipe nationale, ça lui donne le droit d’aller jouer pour un autre pays ? Je suis désolé. Tu nais dans un pays, tu restes dans ton pays, basta et c’est tout."

Officiellement naturalisé espagnol ce mercredi, le défenseur central des Skyblues va devoir faire face à de nombreuses critiques.