Wouter Vrancken après Standard-Malines : "Une victoire méritée"

Ce jeudi, le KV Malines est allé s'imposer au Standard de Liège (1-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2. Le KaVé est désormais le leader du groupe avec 31 points au compteur, les Rouches sont derniers à trois longueurs.

Malines a bien débuté la partie et a rapidement ouvert le score via un autobut de Gavory. Les visteurs doubleront ensuite la mise après la pause via Storm. Toutefois, le Standard réduira le score grâce à un tir de Raskin dévié par Laifis à vingt minutes du terme. Juste après le but liégeois, Malines sera réduit à dix après le carton rouge de Peyre. Malgré les assauts des locaux, le KaVé tiendra bon et repartira avec les trois points dans son escarcelle.

"La victoire est méritée au vu de la rencontre. La première mi-temps était à nous, nous n'avons rien donné et nous aurions dû tuer le match d'ailleurs en seconde période. L'efficacité peut encore être améliorée de notre côté", a confié Wouter Vrancken avant d'évoquer l'exclusion de Thibault Peyre.

"Le carton rouge a été un moment difficile, mais mes joueurs ont continué à se battre les uns pour les autres. En tant qu'entraîneur, vous aimez voir cela. Le fait que nous soyons en tête des Playoffs 2 maintenant ne change rien. La pression est encore plus forte sur les autres maintenant à trois journées de la fin", a conclu le T1 du KV Malines.