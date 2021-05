🎥 Malgré un doublé de Lukaku, la Juventus dompte l'Inter

L'Atalanta avait mis la pression sur la Juventus en ce début de samedi après-midi. Les hommes de Pirlo ont su répondre sur le terrain avec du caractère.

Entre la Juventus et l'Inter, on le sait, c'est une énorme rivalité. Le fait que ce soit l'Inter qui mette fin à l'égémonie de la Vieille Dame fait un peu plus rager les supporters de la Juventus.

Ce samedi soir, les deux équipes se retrouvaient et cette rencontre était surtout très importante pour la Juventus, qui devait l'emporter pour rentrer dans le top 4 et donc encore jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les joueurs de Turin ouvrent d'ailleurs le score sur penalty... par Ronaldo et en deux temps (24', 1-0). Mais avant la mi-temps, notre Romelu Lukaku national égalise, à son tour sur penalty (35', 1-1). La Vieille Dame a cependant de la ressource puisque Cuadrado signe son tout premier but de la saison dans les arrêts de jeu (45'+2, 2-1).

En seconde période, Bentancur reçoit un second carton jaune et est expulsé: Il faudra tenir pendant 35 minutes à 10. C'est trop long et trop compliqué pour la Juventus, puisque Romelu Lukaku égalise une nouvelle fois dans les toutes dernières secondes (85', 2-2). Mais quelques secondes plus tard, un nouveau penalty transformé cette fosi par Cuadrado donne la victoire finale à la Juventus (89', 3-2). La Vieille Dame se place donc à la troisième place du classement et pourrait, en cas de faux pas du Milan AC ou de Naples, faire la bonne opération du week-end.