Les premiers mots d'Edward Still avec Charleroi : "Créer une nouvelle énergie"

S'il ne sera présenté que le jeudi 27 mai, Edward Still a déjà donné quelques mots sous les couleurs des Zèbres. Le coach de 30 ans veut faire le ménage.

Edward Still est le nouvel entraîneur de Charleroi. Le technicien de 30 ans a été nommé à la tête de l'équipe première des Zèbres ce dimanche. Dans des propos accordés sur le site officiel du club carolo, le principal intéressé a fait part de son enthousiasme et des ambitions pour la prochaine saison.

L'ancien adjoint d'Ivan Leko a été clair : il veut injecter du sang neuf dans son groupe. "Une des premières étapes sera un rajeunissement du noyau afin de créer une nouvelle énergie, sur et en-dehors du terrain." Pour information, aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'effectif blanc et noir est de 27,4 ans, soit la plus élevée de D1A.

Edward Still a également annoncé d'autres changements à venir. "La modernisation de la gestion sportive est au centre de ma vision, notamment dans l’approche des entrainements et la préparation des matchs. Une nouvelle cellule performance travaillera de près avec le département médical afin de mettre en place un suivi personnalisé à la pointe pour chaque joueur du noyau professionnel et, à terme, des jeunes de l’académie." De quoi relancer les Zèbres ?